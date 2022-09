Spezzano della Sila, brutta avventura per tre cercatori di funghi

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Ritrovati tre fungaioli dispersi, di 52 anni, in località Monte Scuro nel comune di Spezzano della Sila. Usciti in cerca di funghi e, per cause dovute a perdita di orientamento, verso le 16:45, allertavano direttamente il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC) per chiedere aiuto. Impegnati i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Sila Camigliatello del SASC che, dopo aver ottenuto le loro coordinate grazie alla presenza di copertura telefonica, prontamente raggiungevano i tre uomini riportandoli alla loro auto in buone condizioni di salute.