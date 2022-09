SAN GIOVANNI IN FIORE – “Gli insopportabili ed insostenibili costi energetici di qui a breve potrebbero determinare la chiusura di numerose attività commerciali”. E’ un ulteriore grido di allarme che arriva questa volta dall’associazione di categoria di Confcommercio di San Giovanni in Fiore, nel cosentino, attraverso la sua responsabile, Giovanna Oliverio. Per le attività che operano in questo contesto, con una clientela limitata rispetto a chi opera in un grande centro, se non si interviene tempestivamente si rischia di metterle in ginocchio di qui a breve. “Un imprenditore – prosegue la responsabile di Confcommercio di San Giovanni in Fiore – può far fronte, se così possiamo dire, questa volta al pagamento di una bolletta nonostante il costo quadruplicato e poi? Dai dati di Confcommercio, numerose sono le piccole e medie imprese destinate a chiudere se non si interviene tempestivamente. La politica tutta- è l’appello della Oliverio – da destra a sinistra si deve mobilitare per evitare un vero e proprio default del sistema delle piccole e medie imprese”. Addirittura c’è chi come nel caso di un punto vendita di carni, quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2021, da circa 600 euro di bolletta se n’è vista recapitare una con un importo di 5600 euro. Costi insostenibili che potrebbero indurre i più ad abbassare le saracinesche.