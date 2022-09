Giallo nel cosentino, imprenditore scomparso da più di tre giorni. Indaga la polizia

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – Il Sindaco di Roseto Capo Spulico, Avv. Rosanna Mazzia, e l’Amministrazione Comunale esprimono la loro preoccupazione in merito all’annuncio di sospensione del servizio di supporto svolto dalla Misericordia di Trebisacce a supporto del 118. “Siamo estremamente preoccupati per l’annuncio con cui il responsabile dell’Associazione Confraternita Misericordia di Trebisacce ha reso nota la necessità di sospendere il servizio H24 di supporto del proprio personale e dei propri mezzi alla postazione fissa di 118 di Corigliano e che serve tutto il territorio ionico per le emergenze sanitarie, a partire da oggi lunedì 5 settembre.

Una decisione grave ed inevitabile dopo il mancato rinnovo della convenzione tra la Misericordia ed il 118. “Non possiamo permetterci il lusso di perdere un servizio così importante ne di disperdere le competenze acquisite negli anni dalla Misericordia che ha garantito agli utenti di questo territorio interventi tempestivi nel settore dell’assistenza-urgenza. Come Amministrazione comunale abbiamo sollecitato l’ASP – conclude il sindaco – a rinnovare la convenzione con la Misericordia, esprimendo forte preoccupazione per lo stato di abbandono dell’Alto Jonio cosentino nell’ambito dei servizi essenziali e nella sanità in particolare”.