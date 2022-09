Restituiti ad un 60enne di Acri oltre 30mila euro. Il sequestro dopo una perquisizione

MENDICINO (CS) – “Non è consentito a nessuno sputare in faccia un dipendente comunale. Quanto è avvenuto ha del gravissimo e spero che tutta la comunità condanni questo grave gesto con fermezza. Sono certo che le autorità competenti puniranno in modo esemplare l’autore di tale vile comportamento“. A scriverlo su Facebook è Antonio Palermo, sindaco di Mendicino che ha espresso “totale vicinanza all’Agente di Polizia Municipale e a tutto il corpo, così come “a tutti i dipendenti che avranno sempre nell’amministrazione un baluardo a loro difesa. Se sarà avviato un procedimento penale, come mi auguro, annuncio sin da ora che il Comune si costituirà parte civile. La nostra è una comunità sana da sempre e sempre lo sarà ma il rispetto e la sicurezza di chi si impegna per essa non può conoscere mezze misure”.

E nelle scorse ore, il sindaco Palermo è intervenuto pubblicamente per esprimere un plauso agli “uomini in divisa che ogni giorno lavorano con impegno nella nostra comunità per garantire la massima sicurezza a tutti i cittadini”. “Un grazie particolare per il servizio impeccabile nei giorni di Radicamenti Mendicino Festival. Dispiace ancora per il vile gesto chiedendo alle autorità competenti pene esemplari”.

Il primo cittadino ha anche ringraziato “i Carabinieri per la loro presenza costante e il supporto che sempre ci offrono nelle manifestazioni e non solo. Infine, un grazie a tutti i nostri addetti alla manutenzione e a tutti i dirigenti e dipendenti impegnati per l’ottimo lavoro svolto”.