San Giovanni in Fiore, Succurro denuncia «Ingerenze nell’amministrazione, fatto grave»

ALTOMONTE – Come da cartellone, proseguono gli eventi del Peperoncino Jazz Festival. Nella serata di ieri si è svolto ad Altomonte uno degli appuntamenti più riusciti di questa edizione, ”Women, Jazz & Wine” che ha fatto tappa presso una azienda vinicola, dove tra una passeggiata tre le vigne ed una degustazione di buon vino, si è esibita Elisa Brown, a più riprese definita “la voce più soul della Calabria”, è stata supportata armonicamente dal virtuoso della “sei corde” Daniele Marcante. Una idea quella del ”Women, Jazz & Wine” che nasce grazie ad un binomio vincente, quale quello del vino per l’appunto e del jazz. Un evento che agli organizzatori sta dando tante soddisfazioni.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Le tappe successive di questo evento nell’evento tra il 7 e il 9 settembre. Nella prima giornata (quella di mercoledì 7 settembre), in una location di grande fascino come il Castello di Serragiumenta (azienda che sorge nel territorio comunale di Altomonte caratterizzata da una produzione vitivinicola che si basa su vitigni che riflettono la varietà del territorio e lo raccontano), sarà di scena la cantante Joyce Youille (applaudita, tra l’altro, al fianco di Randy Crawford, Ronan Keating, Dee Dee Bridgewater, Gloria Gaynor e Donna Summer), che darà prova della sua strepitosa potenza vocale e della grande sensibilità interpretativa a capo di un formidabile quartetto con cui passerà in rassegna brani della tradizione gospel oltre a brani più propriamente soul, blues e del jazz. Giovedì 8 settembre, poi, le piccanti note del Peperoncino Jazz Festival si caratterizzeranno nel segno di“Women, Jazz & Wine” in occasione della quarta tappa dell’evento realizzato in joint-venture con il Consorzio Terre di Cosenza, in programma a Bisignano nella splendida Cantina Serracavallo laddove salirà sul palco la carismatica cantante romana Nicky Nicolai (vincitrice, tra l’altro, del Festival di Sanremo nel 2005), che accompagnata dal DEA Trio e con ospite il fortissimo sassofonista Stefano Di Battista (considerato uno dei migliori jazzisti del panorama europeo) sarà protagonista in un concerto raffinato, accattivante, dalle atmosfere vagamente retrò e cinematografiche.

Per il gran finale, in programma venerdì 9 settembre, invece, a Castrovillari, nel suggestivo scenario delle Tenute Ferrocinto (antica dimora circondata da 120 ettari di uliveti e vigneti coltivati prevalentemente con vitigni autoctoni calabresi)sarà di scena una delle cantanti più ricercate della musica nera: Martha High, definita “la Diva del Soul-Funk planetario”per la sua voce potente, raffinata e avvolgente, artista che per oltre 30 anni è stata al fianco del leggendario James Brown, insieme al quale si è esibita, tra gli altri, con Little Richard, Jerry Lee Lewis, The Temptations, Aretha Franklin, George Clinton, B.B. King, Mary J. Blige, Maceo Parker, Stevie Wonder e Police.