Ennesimo incidente nel Cosentino sull’A2 a Tarsia, grave un centauro

COSENZA – Un weekend segnato da ben 4 incidenti stradali, alcuni dei quali di grave entità. Dopo lo scontro sabato tra un’auto e moto su Via Cristoforo Colombo a Rende che ha provocato il ferimento di un motociclista, P.M., altri due incidenti si sono verificati ieri, lungo la Statale 107 silana crotonese: il primo tra San Fili e Rende un incidente ha coinvolto due auto una Ford Fusion e una Daewoo Matiz nel quale è rimasta ferita una donna. L’altro, un tamponamento a catena che ha coinvolto 5 auto dopo il Bivio per Fago del Soldato in direzione Cosenza. In tal caso non ci sono stati feriti gravi ma solo contusioni per gli occupanti delle vetture.

Sempre ieri nel pomeriggio sull’Autostrada A2 nei pressi di Tarsia il conducente di una moto è stato soccorso e portato in eliambulanza in ospedale. Le cause sono in corso d’accertamento ma secondo quanto emerso il centauro della moto di grossa cilindrata ad un tratto ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto.