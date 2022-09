Tirocinanti, 32 milioni dalla Giunta. Succurro esulta: «Salvaguardati posti di lavoro»

DIAMANTE (CS) – Circola anche un video sulla violenta aggressione avvenuta qualche sera fa, a Diamante, sul tirreno cosentino, all’interno di un bar. Secondo quanto è emerso due uomini, forse sotto l’effetto di droga o alcol, avrebbero picchiato il personale del locale, tra cui una donna e danneggiato l’interno del locale. Una vicenda che è stata segnalata al consigliere regionale della Campania, di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Il tutto è accaduto in pieno centro e uno dei due soggetti – secondo quanto raccontato – è sembrato visibilmente stravolto in quanto “barcollava e diceva cose sconnesse“. Alcuni commercianti si sarebbero barricati nei negozi. Dal video si vedono le due persone forzare per entrare all’interno del locale e una volta dentro, malmenare il personale. Si sentono anche le urla terrorizzate di una donna anche lei aggredita.

In merito è intervenuta anche la consigliera comunale di Diamante, con delega al Welfare, Ornella Perrone che ha definito le immagini “allucinanti” ed ha espresso “la più ferma condanna e l’auspicio che i responsabili di quanto accaduto siano puniti per quello che meritano. Questa amministrazione Comunale è in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini e ha sempre operato con fermezza contro ogni forma di violenza e lo farà anche in questo caso, per quello che è di sua competenza”.

Il video circolato sui social

“Vorrei però manifestare la mia indignazione – dice ancora la Consigliera – per un aspetto che ritengo inquietante della vicenda. Dalle immagini diffuse sul web si vedono diverse persone che assistono alle terribili scene senza intervenire, e anzi si dimostrano impegnate a riprendere la violenta sequenza con gli smartphone, quasi si trattasse di uno spettacolo virtuale e non reale. Vedere una ragazza in balia dei violenti, senza che nessuno la difenda è, a mio avviso, una forma di sopruso e mancanza di sensibilità civile e umana che merita anche questa, una decisa condanna e impone a tutti una seria riflessione. Noi diciamo no alla violenza – dice in conclusione la consigliera Perrone – e la combattiamo senza quartiere, ma con altrettanta forza vogliamo dire no agli ignavi e agli indifferenti, come quelli che l’altra sera, senza alzare un dito, hanno lasciato che una ragazza fosse vittima di una aggressione indiscriminata e animalesca. Facciamo tutti in modo, insieme, che questo non si verifichi più”.