A Paola le celebrazioni del I Centenario della Basilica di San Francesco

PAOLA (CS) – Nella ricorrenza del I Centenario della Basilica di San Francesco di Paola sarà celebrata la Festa Votiva dell’8 Settembre per ricordare il patrocinio del Santo sulla Città di Paola in occasione del terremoto del 1905. Il tema spirituale delle celebrazioni “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”, è quello del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà dal 22 al 25 settembre prossimi a Matera e che culminerà con la visita di Papa Francesco. La Comunità dei Minimi si prepara, pertanto, al Congresso con le riflessioni di Mons. Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Presidente Nazionale del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali, che presiederà la Celebrazione Eucaristica nel corso dei festeggiamenti.

La festa votiva dell’8 settembre sarà un’occasione propizia per ricentrare lo sguardo sul mistero della Chiesa e dell’Eucarestia sullo stile e secondo l’esperienza di S. Francesco di Paola, riferimento spirituale.

Si inizia con un itinerario di preparazione articolato con un Triduo Votivo di Ringraziamento nei giorni che vanno dal 5 al 7 Settembre, alle ore 17.00, con la recita del Santo Rosario animato dalla fraternità del Terz’Ordine di Paola, Canto dei Vespri e Preghiera.

Nei giorni del Triduo, per le ore 18.00, è prevista la Santa Messa con i Diaconi Permanenti che terranno l’Omelia. Si tratta di Bruno Bartolomeo, collaboratore dell’Unità Pastorale di Cristo Re e Santi Pietro e Paolo in Cosenza; Nicola Benedetto, collaboratore della Parrocchia S. Giovanni Battista in Cosenza e Antonio Luciano Rocco, collaboratore dell’Unità Pastorale di Acri (CS).

Giorno 8 Settembre alle ore 17.00 sono previsti il Canto dei Vespri e la Processione del simulacro del Santo fino al Belvedere del Santuario. La solenne Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00 sarà presieduta da S.E.R. mons. Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera – Irsina e Presidente del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali. Al termine si assisterà all’ Omaggio floreale e all’Atto di Affidamento al Santo Patrono da parte del Sindaco di Paola Giovanni Politano. Si ricorda che è possibile lucrare l’indulgenza plenaria nello speciale Anno Santo dedicato al Centenario della Basilica che si concluderà il 12 Ottobre prossimo con inizio alle ore 16.00 e con l’intervento della Conferenza Episcopale Calabra. Sulla pagina Fb ufficiale “Santuario Regionale S.Francesco di Paola”, sul sito internet www.santuariopaola.it e sul canale You Tube sarà possibile seguire la diretta della celebrazione di giorno 8 settembre, pomeriggio. Per l’occasione si ricorda che la Casa Natale del Santo rimarrà aperta per l’intera giornata per visite di preghiera.