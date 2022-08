Arcomagno ‘preservato’, sindaco a Stato e Regione: “Non possiamo fare tutto da soli”

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – “Prima della fine dell’anno saranno avviate le procedure di gara per la gestione del sito per la prossima stagione turistica, con l’augurio che non vadano nuovamente deserte, ma vedano la più ampia partecipazione da parte di società ed associazioni ambientaliste e di volontariato. L’impegno è che il ticket sarà abolito, se ci sarà chi ci fornirà gratuitamente il servizio”.

Il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo, su Facebook, traccia un bilancio dopo l’ordinanza per regolamentare l’accesso all’Arcomagno che ha previsto diverse regole e anche il pagamento di un ticket d’ingresso: “Sarà possibile continuare a visitare l’Arcomagno tutti i giorni fino a domenica 11 settembre prossimo. Mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente, innanzitutto, la stragrande maggioranza dei visitatori per il loro comportamento civile e rispettoso delle norme. Ma anche quei ragazzi che, dopo aver avviato le procedure di gara nel mese di febbraio scorso, tutte andate regolarmente deserte, hanno avuto il coraggio e la forza di prestare il servizio di vigilanza, controllo e pulizia del percorso e della spiaggetta dell’Arcomagno, per impedire che quel sito di eccezionale bellezza continuasse ad essere luogo di scempio e di bivacco, contravvenendo a tutte le ordinanze emesse dal 2001 in poi, che ne impedivano l’accesso. Lo hanno fatto subendo violenze e minacce di ogni genere, sia pubbliche che private”.

Procedure di gara deserte, si spera nel prossimo anno

“Prima della fine dell’anno – spiega ancora il primo cittadino – saranno avviate le procedure di gara per la gestione del sito per la prossima stagione turistica, con l’augurio che non vadano nuovamente deserte, ma vedano la più ampia partecipazione da parte di società ed associazioni ambientaliste e di volontariato, con l’impegno che il ticket sarà abolito, se ci sarà chi ci fornirà gratuitamente il servizio. Questa volta però ci dovrà essere anche un ampio sostegno da parte delle strutture statali e regionali. Se invece di sostegni ci saranno ostacoli ed intralci di ogni genere, la spiaggetta dell’Arcomagno lo Stato e la Regione dovranno gestirsela loro. Non siamo più disponibili a fare tutto da soli, per proteggere e tutelare un bene che appartiene al demanio marittimo, senza ricevere mezzi, personale e finanziamenti, come prevedono le norme in vigore, quando viene assegnata ad un Comune una tale nuova funzione”.