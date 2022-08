CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un territorio esteso, una popolazione vasta che ne fa la terza città della Calabria ed un comprensorio fatto da tanti paesi, in cui, soprattutto in estate, i residenti si moltiplicano. Eppure, a fronte di questi numeri importanti, esistono grossi problemi relativi al comparto sanità a Corigliano Rossano.

L’ospedale Spoke della città dello Ionio cosentino, composto dal “Compagna” di Corigliano e dal “Giannettasio” di Rossano, non riesce a dare risposte adeguate e si attende con ansia l’ospedale della Sibaritide. Intanto, però, bisogna far fronte alle attuali problematiche: aggressioni a medici e carenza di personale sono temi, ormai, noti e, per quanto concerne lo scarso numero di medici, il problema accomuna tutta la sanità calabrese. Manca, inoltre, un numero adeguato di infermieri e al Giannettasio, a breve, se ne perderà uno, che sarà trasferito alla sede Inps di Corigliano Rossano a seguito di una convenzione siglata con la Regione Calabria per lo svolgimento di funzioni relative all’accertamento dei requisiti di invalidità e disabilità. Nei due presidi, poi, mancano, nella stragrande maggioranza dei casi, strumentazioni moderne ed anche gli spazi, soprattutto nell’affrontare in maniera adeguata i casi covid. Le problematiche, però, non derivano solo dagli ospedali. Manca, infatti, la rete territoriale ed anche quì la carenza di personale gioca un ruolo fondamentale.

La questione sanità, quindi, preoccupa e, mercoledì prossimo, 31 agosto, della vicenda se ne occuperà anche il Consiglio Comunale di Corigliano Rossano. “Rete ospedaliera, pronto soccorso, guardie mediche ed accesso alla sanità: prospettive a breve e medio termine”. questo il titolo del punto all’ordine del giorno, del quale si occuperà l’assise comunale a dimostrazione delle difficoltà che vive un comparto in una zona che, per popolazione, necessiterebbe di ben altro.