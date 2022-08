Cassano Ionio, consegnati i lavori del nuovo parco giochi a Lauropoli

CASSANO IONIO (CS) – Un progetto che nasce dalla volontà di soddisfare le richieste arrivate dalla popolazione residente nella frazione cassanese, dove attualmente vi è carenza di aree destinate a parco giochi. Questa situazione determina poche opportunità di gioco all’aria aperta, pertanto l’amministrazione comunale guidata da Gianni Papasso ha ritenuto opportuno procedere alla realizzazione di un nuovo parco giochi, al fine di fornire alla popolazione locale un’occasione di socialità al di fuori della scuola e di altre attività disciplinate. Alla consegna dei lavori hanno partecipato, oltre al sindaco e al vicesindaco Antonino Mungo, il presidente del consiglio Lino Notaristefano, la consigliera Carmen Gaudiano, l’assessore Elisa Fasanella e i tecnici comunali.

Il parco

Sarà realizzato con materiali ecocompatibili, resistenti e prevede i seguenti macro interventi: nuove recinzioni; realizzazione pavimentazione; posa di elementi di arredo urbano (cestini dei rifiuti, nuove panchine); installazione attrezzature di gioco; realizzazione rete di raccolta delle acque piovane; installazione di corpi illuminanti e realizzazione impianto elettrico e l’installazione di 8 nuovi giochi (Max Giostra; Fuffy Cane a molla; Villaggio Alicante; Palestrina Oklahoma; Altalena Sally 2 posti; Altalena Florida 2 posti; Pannello sensoriale Tris; Brigitta Papera a molla).

“Una promessa – hanno commentato il sindaco Papasso e il vicesindaco Mungo – che era stata fatta ai piccoli di Lauropoli in campagna elettorale. Non è l’unica opera dedicata ai bambini voluta dalla nostra amministrazione perché sono stati ripristinati gli altri parchi giochi a Cassano, Lauropoli, Sibari e Lattughelle. Non solo, ne abbiamo creati altri due nuovi a Marina di Sibari e nel Parco del Monte. Vogliamo continuare a realizzare la città del bambino che si deve sentire integrato nel contesto urbano”.