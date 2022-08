Viola la sorveglianza speciale, arrestato 27enne a Zumpano

CASTROVILLARI (CS) – Nei due giorni appena trascorsi, i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno eseguito una serie di controlli e perquisizioni in tutto il territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ed in particolar modo del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Proprio ieri, in relazione agli elementi raccolti e tenuto conto dello stato attuale del procedimento in fase di sviluppo investigativo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne, residente a Castrovillari, indagato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Al termine della perquisizione personale e domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’uomo, i militari operanti hanno rinvenuto in un locale utilizzato come deposito, 1,2 kg di marijuana, parte della quale già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, nonché 1 gr. di hashish ed un bilancino di precisione. Il soggetto, anche percettore del reddito di cittadinanza e da ritenersi presunto innocente fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Un’ulteriore attività di polizia giudiziaria, inserita in un contesto più ampio di servizi preventivi predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Castrovillari nell’ambito della giurisdizione di competenza ed intensificati durante il periodo estivo, è stata compiuta dai militari della Stazione di Saracena. Nel corso dei controlli eseguiti è stato riscontrato che un 57enne, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, in più circostanze aveva violato le prescrizioni imposte dal provvedimento. Dalla segnalazione inviata dai militari dell’Arma è immediatamente scattata l’ordinanza di aggravamento della misura, a seguito della quale il 57enne è stato arrestato ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Castrovillari.