Scalea: rissa in discoteca, intervengono i carabinieri. Il ‘lato oscuro’ della movida

SCALEA (CS) – Una notte d’estate come altre, una serata in discoteca che in pochi minuti si trasforma nello scenario di una rissa, dentro e fuori dal locale. E’ accaduto a Scalea, sul Tirreno cosentino, qualche giorno fa. Alla nostra redazione sono pervenuti alcuni video che mostrano il momento in cui, su un palchetto del locale, diverse persone si azzuffano, con calci e pugni. Uno di questi, prende anche una bottiglia e la scaraventa contro un altro. Intervengono gli addetti alla sicurezza. Tutto sarebbe accaduto intorno alle 4 del mattino. Alcune tra le persone coinvolte sono rimaste lievemente ferite ed hanno riportato solo contusioni. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Scalea che hanno avviato le indagini.

Un fenomeno ormai largamente diffuso quello delle risse in discoteca e spesso, anche se i protagonisti vengono allontanati dagli addetti alla sicurezza del locale, il pericolo non è scampato. In un altro video infatti, tre soggetti minacciano il conducente di un’auto che sta andando via prendendo la vettura a calci. Il tutto avviene con una rapidità disarmante, pochi minuti di follia che spesso non consentono l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Ma perchè questo tipo di azioni avviene sempre più frequentemente nei luoghi deputati alla movida? Come una festa può determinare la perdita di raziocinio. E’ il ‘lato oscuro’ della movida, quello dell’ebrezza, talvolta associata all’uso di sostanze stupefacenti. Ad alcuni ragazzi purtroppo sembra non bastare la compagnia degli amici e la musica e quella occasione diventa un momento in cui tutto è concesso pur di aumentare la sensazione di euforia e di allentare i freni inibitori. Spesso infatti, le risse scoppiano per motivi molto banali come uno sguardo di troppo a una ragazza, un cocktail rovesciato o una spinta eccessiva mentre ci si fa largo tra la folla.