Agguato contro la segreteria di Cannizzaro, Forza Italia Cosenza «A fianco dell’onorevole»

COSENZA – «Esprimiamo sdegno e ferma condanna per quanto accaduto: se qualcuno pensa di inquinare la campagna elettorale con atti intimidatori sbaglia di grosso. Piena ed incondizionata solidarietà all’onorevole Cannizzaro ed agli iscritti reggini di FI». Lo dice il coordinatore provinciale di FI Cosenza e assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, commentando l’episodio verificatosi nella serata di martedì 23 Agosto a Reggio Calabria, con i colpi di pistola esplosi contro la vetrata della segreteria politica in cui si stava tenendo una riunione, alla presenza del deputato Francesco Cannizzaro e di altri dirigenti del partito azzurro. «Episodio vile e increscioso – sottolinea Gallo – i cui autori meritano di essere assicurati prontamente alle patrie galere. Piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura e massima vicinanza all’onorevole Cannizzaro ed a tutti i militanti azzurri: siamo certi che quanto avvenuto rafforzerà il loro impegno. Saremo al loro fianco, incondizionatamente, per l’affermazione dei principi della legalità e del vivere civile che sono presupposto di ogni azione di crescita e sviluppo».

I messaggi di cordoglio della politica

“Siamo certi che non saranno questi atti intimidatori a fermare l’azione politica dell’on. Francesco Cannizzaro. La barbarie consumatasi ieri sera contro la segreteria del deputato di Forza Italia non è accettabile e va condannata con assoluta fermezza. La campagna elettorale non può essere inquinata da questi tentativi della criminalità di indirizzare la politica a suo piacimento. All’on. Cannizzaro, al partito di Forza Italia, alla sua segreteria ed agli elettori azzurri la solidarietà mia personale e della sezione di Corigliano Rossano”. Lo dichiara in una nota Ernesto Rapani, membro dell’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia e candidato al collegio uninominale Senato Calabria Nord.

La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, con il suo segretario Antonio Morabito, esprime piena solidarietà nei confronti del deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro, vittima di un vile attentato nella serata di ieri. “Ciò che è avvenuto – si legge nella nota del Pd – è un fatto gravissimo, che ci riporta indietro di decenni e che deve essere stigmatizzato con forza dall’intera comunità reggina”. Parole di vicinanza sono giunte dall’assessore comunale reggino, candidato al collegio uninominale di Reggio Calabria per le elezioni politiche Domenico Battaglia, che ha voluto esprimere “piena vicinanza a Francesco Cannizzaro e a quanti ieri sera si trovavano insieme a lui rischiando personalmente a causa del vile attentato, i cui responsabili speriamo possano essere presto assicurati alla giustizia. Siamo di fronte ad un gesto di violenza inaudita – ha affermato Battaglia – sul quale speriamo gli inquirenti possano fare presto piena luce. A Cannizzaro giunga la mia personale solidarietà e quella di tutti i democratici reggini”.

“Esprimo la mia solidarietà all’onorevole Francesco Cannizzaro per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima insieme ai suoi collaboratori”. Lo dichiara Lucia Anita Nucera assessore all’istruzione del comune di Reggio Calabria. “Sono episodi che devono spingere tutta la comunità a ribellarsi a chi usa la violenza per imporre il proprio volere. L’intento intimidatorio-prosegue l’assessore- nei confronti dell’on. Cannizzaro lascia sgomenti anche perché al momento nella segreteria politica erano presenti diverse persone. Reggio Calabria non merita tutto questo e non lo meritano i tanti cittadini onesti che ripudiano ogni forma di illegalità, di sopruso e di compromesso morale. Sono vicina all’on. Cannizzaro ed ai suoi collaboratori per un gesto deplorevole che non deve assolutamente fare arretrare il lavoro portato avanti. Sono certa -conclude Lucia Anita Nucera – che magistratura e forze dell’ordine faranno luce sull’accaduto”.

La Fondazione Italo Falcomatà esprime piena solidarietà al deputato Francesco Cannizzaro. “Un gesto vile e gravissimo – affermano in una nota i vertici della Fondazione – da condannare con forza, un segno di un imbarbarimento dell’attività politica che nulla ha a che vedere con i processi democratici. A Francesco Cannizzaro e alla sua famiglia giunga la vicinanza da parte dell’intera Fondazione Falcomatà”.

“A nome dell’intera comunità reggina di Azione intendiamo esprimere piena solidarietà al Deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro per il barbaro attentato subito ieri sera”. Cosi in una nota il coordinatore cittadino di Azione Reggio Calabria Santo Suraci. “Un avvenimento inqualificabile – aggiunge Suraci – che come Azionisti reggini respingiamo con assoluta fermezza, nella speranza che gli autori di questo folle gesto possano essere al più presto individuati ed assicurati alla giustizia. Chi fa politica con passione e spirito di servizio nei confronti del territorio, e nonostante la diversità di visione politica possiamo affermare con certezza che sia il caso di Francesco Cannizzaro, non può rischiare personalmente in questo modo. Quello che è avvenuto è gravissimo e ci aspettiamo che le autorità indaghino al più presto su quanto avvenuto affinché episodi gravi ed inqualificabili come questo sul nostro territorio non accadano mai più”.

“Gesto spregevole e gravissimo, quello che la scorsa notte ha preso di mira l’amico Francesco Cannizzaro, nel tentativo di sovvertire un momento democratico di confronto e discussione, e di generare un’inquietudine generale proprio nel momento in cui anche la Calabria è chiamata ad esprimersi”. Lo dichiara Massimo Ripepi, coordinatore provinciale di Reggio Calabria di Italia al Centro, manifestando appoggio morale e sincera solidarietà a Francesco Cannizzaro, parimenti a tutta la comunità politica impegnata. “Si tratta di un fatto ignobile – aggiunge Ripepi – che tenta di riportare indietro la nostra collettività e di farla regredire pur di non dare seguito al cambiamento politico. Qualcuno pensa che i reggini ed i calabresi in generale, debbano rimanere sottomessi e oppressi ed invece, un’azione indegna come quella che ha colpito l’onorevole Cannizzaro non può fare altro che unire le persone di buone volontà allo scopo di portare avanti un processo di rinnovamento per il bene della nostra meravigliosa terra. Restiamo, dunque, fermamente dalla parte del bene senza mai perdere la speranza, – conclude Ripepi – ma con la voglia di collaborare, contribuire con proposte efficienti, agire e generare vigore morale e civile per Reggio e l’intera Calabria, cosa, che sono certo, il mio amico Francesco continuerà a fare”