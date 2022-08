Scritte vandaliche nella sede Uil di Scalea: “Sindacati nazisti traditori del popolo”

SCALEA (CS) – Questa notte ignoti hanno imbrattato con alcune scritte vandaliche/intimidatoria i muri e la pavimentazione all’esterno della Sede Zonale UIL di Scalea. Lo rende noto lo stesso sindacato che prosegue: “Appena venuti a conoscenza della vicenda abbiamo prontamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti. L’episodio non è il primo a verificarsi ai danni di sedi della nostra Organizzazione presenti sul territorio nazionale. Quanto accaduto questa notte a Scalea, presumibilmente a firma di un gruppo No Vax –No Greenpass è un atto vile che punta minare i valori democratici e di libertà su cui si fonda il nostro Paese. Le pareti della sede imbrattate non faranno fare un passo indietro alle tante donne e uomini della UIL che ogni giorno operano per difendere e tutelare i diritti dei tanti lavoratori e pensionati.

La UIL – prosegue il sindacato – non si farà intimidire non arretrerà nella propria battaglia per i diritti, il lavoro e la democrazia. Condanniamo fortemente questo gesto vile e confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine che stanno vigilando e indagando sull’accaduto. Come Sindacato crediamo fortemente nel valore del dialogo e della discussione per questo motivo ripudiamo e condanniamo ogni forma di violenza: chi ha argomenti discute, chi non ne ha aggredisce o imbratta!

Un grazie sentito ai colleghi di CGIL e CISL che prontamente hanno manifestato la propria solidarietà, un grazie anche ai tanti cittadini che attraverso i canali social o recandosi direttamente nelle nostre sedi, hanno fatto sentire la propria vicinanza alla UIL Cosentina.