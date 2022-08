Cariati, “Continuate a fare la raccolta differenziata”, il sindaco s’appella ai cittadini

CARIATI (CS) – “Continuare a fare la raccolta differenziata così come da calendario. Gli operatori sono impegnati a ripulire l’intero perimetro comunale. L’operazione, visto il territorio vasto ed esteso e le numerose presenze che si traducono in più rifiuti prodotti, richiede tempo”. Il sindaco di Cariati, Filomena Greco, interviene sulla difficile situazione dei rifiuti che sta interessando il Comune da lei amministrato e di cui vi abbiamo più volte parlato nei giorni scorsi (qui). “Con pazienza e collaborazione, rispondiamo così a quanti continuano ad alimentare polemiche e creare disservizi. I rifiuti spostati per strada non potranno essere prontamente raccolti. La ditta incaricata – continua il sindaco Filomena Greco – si sta muovendo nel rispetto di un cronoprogramma, ma se si deve trasferire da una parte all’altra perché vengono spostati cumuli di immondizia e con questi tappati sottopassi, ciò rallenta la raccolta e fa ritardare il conferimento in discarica.

Si smentisce, inoltre, che i rifiuti presso le utenze domestiche, vengano raccolte in modo indifferenziato. Il fenomeno della presenza di rifiuti in strada non è esclusivo del comune di Cariati, ma di portata regionale ed aggravato dalle inadempienze della precedente ditta. Scusandoci per i disagi subiti – conclude il primo cittadino – l’Amministrazione comunale ribadisce l’invito a tutti a continuare a effettuare la raccolta differenziata in modo minuzioso.