Emergenza rifiuti a Cariati, monta la rabbia dei cittadini. Il sindaco “Continua il boicottaggio”

CARIATI (CS) – Emergenza rifiuti a Cariati. Lo aveva già denunciato qualche giorno fa parlando di “boicottaggio nella gestione della raccolta differenziata” il sindaco Filomena Greco torna a ribadire una situazione “inaccettabile e insostenibile”.

Alcuni cittadini hanno inscenato una protesta piazzando diversi rifiuti al centro di una strada urbana della città. “La rabbia manifestata dai cittadini è più che comprensibile perché rapportata al forte disagio che tutti stiamo subendo. Non possiamo però condividere il metodo, perché non fa che aggiungere alla già difficile situazione un ulteriore problema di ordine pubblico”. Così replica il sindaco Filomena Greco in una nota stampa con un appello ai cittadini: “Spostare rifiuti in strada, non è la soluzione. L’Amministrazione Comunale non sta lesinando attenzione e sforzi, facendo di tutto, per far raccogliere le frazioni accumulatesi sull’intero territorio e cercare di capire il ritardo determinatosi”. Il sindaco esprime dubbi e perplessità su quei comportamenti che sembrerebbero essere, probabili tentativi di aggravare se possibile i disagi per finalità più elettorali che ecologiche.

Continua ad essere in atto – prosegue il Sindaco – un vero e proprio boicottaggio nel e del sistema di raccolta quotidiano, a danno esclusivo della vivibilità e dell’immagine della Città che minano ordine, pulizia e legalità. In risposta a questa situazione servirebbe, piuttosto, il contributo e la massima collaborazione di tutti i cittadini e delle forze dell’ordine. Nessuno è fermo. Ribadiamo – conclude la Greco – massima attenzione e vicinanza alle forze dell’ordine per impedire interferenze, omissioni ed atteggiamenti ai limiti della legalità e che si pongono da ostacolo al percorso virtuoso, mai interrotto che Cariati continua a portare avanti nella raccolta differenziata.

La consigliera di opposizione Rita Cosenza da Facebook lancia un attacco: “Com’è triste la Cariati attraversata da sacche di incuria e di dimenticanza, senza decoro, senza rispetto”.