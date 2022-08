Rifiuti a Cetraro, il sindaco invita i cittadini a denunciare “I verbali sono pronti”

MORMANNO (CS) – Ha riscosso un grande successo il concerto di Giuseppe Povia, conosciuto semplicemente come Povia, andato in scena a Mormanno, nell’ambito degli eventi organizzati in occasione dell‘estate Mormannese 2022. Il pubblico del borgo del Pollino ha dimostrato di conoscere ed apprezzare le qualità artistiche del cantante milanese, che, per circa due ore, ha permesso a tutti di dimenticare gli anni della pandemia.

“Tutto quello che faccio nel mondo della musica lo faccio pensando alle mie bimbe” – ha detto lo stesso Povia, che ha conosciuto il successo, oltre 15 anni fa, proprio grazie ad una canzone dedicata ai bambini.

Lo stesso Povia, poi, ha dichiarato di amare la Calabria e si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di questa terra: “Invito tutti a venire quì – ha detto il cantante – per venire a vedere la meraviglia del mondo“.