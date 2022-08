Più occupati nelle imprese. A Cosenza e provincia ne sono previsti +2.180 ad agosto

COSENZA – “Proseguono le rilevazioni mensili del Sistema informativo Excelsior, la più importante indagine nazionale sui fabbisogni professionali delle imprese italiane. Dall’ultimo bollettino, relativo al trimestre agosto – ottobre 2022, è emerso che le imprese della provincia di Cosenza prevedono un ingresso di 8.710 lavoratori, con una percentuale del 25% in più rispetto all’analogo trimestre dello scorso anno. Per il solo periodo di agosto è previsto l’ingresso di 2.180 figure nella provincia di Cosenza, per un totale complessivo, nella regione Calabria, di 6.100 nuove entrate“. Lo riferisce una nota della Camera di commercio di Cosenza.

“Il bollettino fornisce un quadro completo sulla situazione lavorativa, rilevando anche le tipologie di contratto previste per le entrate del mese. È stimato che il 17% saranno a tempo indeterminato o apprendistato, mentre l’83% saranno contratti a termine. Fra gli ingressi previsti nei principali settori di attività, il periodo agosto – settembre 2022 rileva entrate pari a 1.970 figure per i servizi di alloggio, ristorazione e turistici, 1.490 per il commercio, 1.310 per il settore edile e 1.540 rivolti ai servizi alle persone. Il sistema informativo Excelsior, realizzato a partire dal 1997 dall’Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere) in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal), rappresenta un punto di riferimento importante per agevolare scelte e decisioni delle aziende e, al tempo stesso, facilitare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

“La Camera di Commercio di Cosenza, sostenendo attivamente tale progetto già sviluppato con successo negli anni passati – è detto ancora nella nota – è giunta adesso all’ottava rilevazione 2022 finalizzata ad individuare i fabbisogni occupazionali e professionali delle imprese della Provincia. L’aggiornamento sulle previsioni di assunzione relative al trimestre 1 agosto – 31 ottobre 2022 è stato inviato attraverso un questionario indirizzato via Pec ad un campione di imprese e studi professionali con dipendenti, selezionati casualmente dall’archivio della Camera di Commercio. Le informazioni raccolte mensilmente dalle aziende di volta in volta coinvolte nel progetto riguardano le caratteristiche delle imprese che assumono, le assunzioni previste nel successivo trimestre di riferimento per tipologia contrattuale, le figure professionali, i titoli di studio richiesti, gli investimenti in formazione delle aziende, ecc. A partire da maggio 2017 vengono realizzate indagini mensili sulle imprese adottando prioritariamente la tecnica di rilevazione CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e somministrando un questionario incentrato sui profili professionali e sui livelli di istruzione richiesti dalle imprese. I risultati dell’indagine sono disponibili a livello nazionale, regionale e provinciale”.