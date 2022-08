COSENZA – Alessandro Porco, sindaco di Aprigliano, apre la conferenza stampa di presentazione di Calici a Corte (Sala degli Stemmi, Provincia di Cosenza), svelando un piccolo aneddoto su come lui ed Enzo Barbieri, chef di fama internazionale, si siano conosciuti. “Un giorno, presi il telefono, mi presentai e, senza troppi giri di parole, lo invitai a visitare Aprigliano e gli incantevoli borghi da cui è composto. Enzo accettò subito di buon grado”. Lo chef Barbieri si lasciò contaminare dalle atmosfere rarefatte di quei vicoli antichi, entrò in contatto con l’essenza più profonda degli abitanti del luogo, che gli spalancarono le porte delle loro case, facendo a gara per offrigli uno dei piatti tipici di queste parti. “E’ stato un amore a prima vista”, racconta Barbieri, rievocando la prima volta in cui, accompagnato dal sindaco, passeggiò per le stradine di Aprigliano. Da quell’incontro, nel giro di poco tempo, nacque la prima edizione di Calici a Corte. L’evento, che prende il nome da una delle suggestive contrade del paese, registrò uno straordinario e inaspettato successo. Tre anni dopo, quella magia sta per tornare. La lunga pausa ha fatto sì che nuove idee prendessero forma: “E’ un azzardo – afferma Barbieri – perché abbiamo immaginato una manifestazione che non ha eguali. A partire dai sapori e dai profumi di questo angolo di Calabria, la nostra ambizione è quella di realizzare un turismo d’elite, lento e consapevole. Vedrete, questa manifestazione crescerà di anno in anno! Aprigliano – continua chef Barbieri – ha un grande potenziale, un valore aggiunto rappresentato dalla passione sconfinata che anima il giovane gruppo di amministratori, guidato dal sindaco Alessandro Porco. Un legame, quello tra lo chef di Altomonte e il Comune di Aprigliano, destinato a diventare indissolubile. “L’amministrazione comunale – svela nel corso della conferenza stampa il sindaco di Aprigliano – ha deciso di conferire a Enzo Barbieri la cittadinanza onoraria, visto che sta contribuendo a promuovere con le sue qualità umane e professionali il nostro territorio. Ormai lo consideriamo un apriglianese a tutti gli effetti”. In sala scoppia l’applauso. Barbieri sorride e si commuove. Poi, si entra nel vivo della presentazione. Calici a Corte (ricordiamo che questa è la seconda edizione) è in programma nei giorni 17, 18 e 19 agosto.

Dalla platea qualcuno domanda il perché di queste date: dopotutto, siamo nel cuore dell’estate e le persone sono in giro ad affollare i più rinomati luoghi di villeggiatura. “Non siamo interessati alla quantità dei visitatori che verranno ad Aprigliano – risponde con disincanto il direttore artistico Enzo Barbieri – ma alla qualità delle presenze. Un turista che parteciperà al nostro evento equivale a cento turisti che scelgono di andare da un’altra parte”. Bellezza del paesaggio e qualità della “Enzo Barbieri street-food”. Questo il connubio della manifestazione. “Valorizzeremo il borgo – spiega il sindaco Alessandro Porco – riaprendo le vecchie cantine. Oltre alla degustazione di ottimi vini, si potranno assaporare i piatti della tradizione preparati dalle sapienti mani di chef Enzo Barbieri. Un’esperienza sensoriale unica che sarà accompagnata dalla musica itinerante di straordinari artisti di strada”. Nel corso della conferenza stampa, in realtà, il direttore artistico Enzo Barbieri e il sindaco di Aprigliano Alessandro Porco non si sbottonano. L’intento è quello di stupire i visitatori che arriveranno, contando sull’effetto sorpresa. Poche, dunque, le anticipazioni concesse ai giornalisti, tra cui l’annuncio della presenza, nel corso di una delle tre serate, del campione del mondo di pesto genovese Sergio Muto. “Sergio – spiega il sindaco – è nato ad Aprigliano. Poi si è trasferito in Germania, dov’è diventato un’eccellenza. Ora ritornerà per l’occasione” Altra chicca: Poste Italiane darà il proprio contributo all’evento. L’amministrazione comunale e l’associazione “Compagnia i Spaccamattuni” hanno infatti richiesto uno speciale annullo filatelico: nella serata del 19 agosto sarà infatti possibile timbrare con il bollo Calici a Corte 87051 Aprigliano le corrispondenze presentate allo stand allestito presso Palazzo Vigna. Coloro che invece vorranno ammirare lo chef Barbieri all’opera potranno andare a scovarlo nelle cucine dell’antica dimora Cribari. Gli eccellenti piatti della tradizione calabrese saranno accompagnati da vini della Provincia di Cosenza: re indiscusso dell’evento sarà il magliocco. “E’ un vitigno che io adoro, lo berrei anche al mattino presto al posto del latte”, scherza Enzo Barbieri. Non resta allora da inserire Calici a Corte tra gli appuntamenti da non perdere nel corso della prossima settimana. “Venite ad Aprigliano – esorta il sindaco Alessandro Porco – per trascorrere una serata tranquilla, all’insegna della qualità e del benessere, degustando un buon vino e mangiando un buon cibo. La Calabria è questa. Vi aspettiamo”.