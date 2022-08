Parco Nazionale della Sila, ritardo pagamento stipendi, dipendenti preoccupati

LORICA – Potrebbe essere un magro ferragosto per i 18 dipendenti del Parco Nazionale della Sila, perché l’Ente non ha ancora erogato loro lo stipendio del mese di luglio. Un ritardo, quello del pagamento degli stipendi che comunque si manifesta ormai da tempo. Infatti non è la prima volta che accade. Una situazione paradossale e grottesca, perché non stiamo parlando di un Ente con problemi di cassa, anzi tutt’altro, il problema sembrerebbe essere una questione organizzativa, in quanto il responsabile delle buste paga è in malattia da più tempo. Con questi continui ritardi, sono numerose le difficoltà a cui vanno incontro i dipendenti, perché quasi tutti sono costretti a viaggiare quotidianamente per raggiungere il loro posto di lavoro, ed oltretutto con l’aumento del carburante tutto questo rappresenta un costo di non poco conto, alcuni di loro addirittura hanno ricevuto la lettera dalla banca perché sono andati sotto con il conto. Una difficoltà derivante da una questione organizzativa che potrebbe esser risolta in men che non si dica, sostituendo l’addetto alle buste paga. Nel frattempo, visto e considerato il perdurare di questa situazione che si protrae ormai da tempo, i dipendenti hanno contattato i sindacati per avviare la procedura di conciliazione .