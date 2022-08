Corigliano Rossano, sequestrato un arsenale di armi in un casolare abbandonato

DIAMANTE (CS) – Otto sculture ecosostenibili, realizzate dall‘artista cosentino Francesco Minuti e adagiate da qualche giorno sul fondali marini, sono state rubate nelle acque antistanti l’isola di Cirella a Diamante, in provincia di Cosenza. Le opere erano state sistemate, con l’autorizzazione dell’ente Parchi Marini di Calabria, nell’ambito di un progetto artistico denominato “Il tesoro di Atlantide” ideato dallo stesso Minuti con la collaborazione di associazioni ed enti della zona e che, nelle intenzioni degli ideatori, sarebbe dovuto rimanere a disposizione dei visitatori fino al prossimo mese di ottobre.

Il furto, secondo quanto si ipotizza, sarebbe stato messo in atto nella notte tra sabato e domenica. Non si comprendono, però, le ragioni del gesto dal momento che le realizzazioni fatte con materiale eco compatibile hanno un valore economico molto relativo. Francesco Minuti, che non ha presentato denuncia per l’accaduto, ha rivolto un appello agli autori del trafugamento affinché le opere vengano restituite per essere poi ricollocate sui fondali davanti all’isola di Cirella.