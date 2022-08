Terribile incidente a Corigliano Rossano, 3 feriti: grave un bambino di 3 anni

SCALEA (CS) – La Rete Ferroviaria Italiana ha confermato l’avvio dei lavori di restyling della stazione di Scalea – Santa Domenica Talao. A renderlo noto è l’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino, tramite il suo coordinatore Ettore Simone Durante. Lo scalo ferroviario é stato inserito nel piano commerciale di RFI ed é finanziato con fondi PNRR per un importo di 3,5 milioni di euro.

Il progetto

Il progetto prevede la totale riqualificazione dell’impianto, nello specifico saranno effettuati numerosi interventi fra cui l’installazione degli ascensori, la realizzazione di nuove pensiline, la rifunzionalizzazione degli spazi interni, l’ammodernamento dei sistemi per l’informazione al pubblico, un nuovo sistema di illuminazione a led, nuovi servizi igienici, nuovi percorsi tattili per non vedenti/ipovedenti e nuova segnaletica.

“Siamo felici – commenta il coordinatore – perché RFI oltre a progettare quanto previsto dalle normative in materia di sicurezza ha accolto quasi tutte le nostre proposte. E davvero non possiamo fare a meno di sottolineare la grande professionalità degli ingegneri e dei tecnici che stanno curando l’opera nei minimi dettagli. É un segno concreto di attenzione non solo verso i turisti ma soprattutto verso i lavoratori e le fasce più deboli.” “Essendo il treno il mezzo in assoluto più ecologico vogliamo sperare che la bellezza di questo luogo in futuro possa ulteriormente incentivare la mobilità dolce, specie in un’epoca di crescente sensibilizzazione verso le tematiche ambientali” questo l’Auspicio di Maurizio Cava presidente dell’associazione ScaleaFuturo, aderente all’Unione delle Associazioni.