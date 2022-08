ALTOMONTE – Sarà lo spettacolo “Per un futuro immenso repertorio” di Paolo Rossi, al Teatro Costantino Belluscio ad aprire domani sera l’ edizione 2022 del Festival Euromediterraneo di Altomonte. Una rassegna ormai di respiro internazionale che non ha più bisogno di presentazione. Il tema di quest’anno è: “Non fermiamo la Cultura”, una ennesima provocazione della fabbrica culturale, come ha spiegato il sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola, che vuol essere un esempio di tutto ciò che la Calabria e l’Italia intera possono essere, quando si parla di turismo, specie per i centri interni, i borghi, che ci rappresentano come marcatore identitario nazionale.

Per il sindaco di Altomonte, per destagionalizzare il turismo insomma, bisogna puntare agli eventi gastronomici, culturali e le tradizioni dei vari territori. Come dicevamo un cartellone quello di quest’anno ricco come sempre, si va dalle rappresentazioni teatrali, con lavori di registi anche locali come Dario de Luca ad incontri culturali con ospiti come con Tommaso Labate, il 17 agosto e Gard Lerner il 24 agosto.