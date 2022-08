Altomonte, torna il Festival Euromediterraneo. Si parte il 5 agosto con l'estro di Paolo Rossi - QuiCosenza.it

ALTOMONTE (CS) – Dopo lo stop dovuto alla pandemia torna il “Festival Euromediterraneo” di Altomonte con la sua 35esima edizione. Ad aprire le danze, venerdì 5 agosto sarà lo spettacolo di Paolo Rossi “Pane o libertà – Per un futuro immenso repertorio” in scena al Teatro Costantino Belluscio. Il tema su cui l’amministrazione comunale di Altomonte punta l’attenzione del Festival è il “Non fermiamo la Cultura”.

“Le Attività culturali sono quelle che maggiormente penalizzate dalla pandemia – spiega a Quicosenza.it l’assessore alla cultura del Comune di Altomonte Elvira Berlingieri – e se le istituzioni regionali non decidono di confrontarsi con le amministrazioni locali, con le associazioni, con gli artisti per dare vita a percorsi condivisi che consentano di programmare in modo sinergico le attività, a breve il tessuto culturale della nostra regione, già messo a dura prova, rischia di scomparire e, in particolar modo, a risentirne sarebbero le realtà locali che da sempre hanno rappresentato e rappresentano ancora l’asse portante del patrimonio culturale immateriale del nostro territorio. Per questo con il tema “Non fermiamo la Cultura” vogliamo sottolineare che non ci fermeremo, che saremo un baluardo a difesa degli eventi culturali storicizzati e anche di quelli innovativi”. Altomonte in questa edizione si propone come spazio aperto al confronto con l’obiettivo ulteriore di definire un documento condiviso tra tutti gli attori culturali pubblici e privati che individui delle linee operative per “Non fermare la Cultura”.

Paolo Rossi: per dare valore al grande teatro italiano

Altomonte parte col botto, in scena Paolo Rossi. C’è l’attore, ci sono i personaggi che evoca o interpreta nelle varie affabulazioni, ma soprattutto c’è la persona. Attore, persona e personaggio, tutto questo presente contemporaneamente. “Innovativo e geniale – dice l’assessore Berlingieri – Rossi reciterà col pubblico, e non al pubblico, ai presenti in sala è consentito intervenire, chiedere, interrompere”. Protagonisti al pari del protagonista.

Lo spettacolo “Pane o libertà – Per un futuro immenso repertorio”, di e con Paolo Rossi sarà accompagnato dalle musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila, per unire stand up a commedia dell’arte e commedia greca. Agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere e duttile nell’allestimento scenico, Pane o libertà ha le caratteristiche di un evento più che di una rappresentazione e si adatta a qualunque luogo voglia ospitare la “non replica”, addirittura il teatro propriamente detto. Con la trentacinquesima edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte nasce anche una collaborazione con il Festival del teatro classico di Portigliola “Tra Mito e Storia”, organizzato dal Gal Terre Locridee e diretto da Elisabetta Pozzi, direttrice della Scuola di recitazione del Teatro nazionale di Genova.

Insomma un ricco calendario per un agosto da trascorrere senza mai annoiarsi nel borgo tra i più belli d’Italia. Una 35esima edizione che si annuncia ricca di eventi, cultura e finalmente alla presenza del pubblico.