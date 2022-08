AMANTEA (CS) – E’ stato riaperto al traffico, sia veicolare che pedonale, il tratto della ex SS18 in Località Tonnara-Coreca dopo la trasmissione da parte di Anas SpA, dell’attestazione di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della paratia di sostegno, effettuati dalla stessa società nei mesi passati. Il sindaco Vincenzo Pellegrino ha immediatamente provveduto ad emettere l’ordinanza per la riapertura del tratto della vecchia SS18 Tonnara-Coreca. Si conclude finalmente un lungo periodo d’interruzione dell’importante arteria comunale, avvenuto a seguito del crollo di un tratto della carreggiata ad opera dei marosi.

“Siamo felici – afferma Vincenzo Pellegrino – di aver potuto restituire questo importante tratto del nostro sistema viario ai concittadini, ai visitatori e ai turisti che in questi giorni affollano le località balneari più rinomate del litorale amanteano e della regione, quali sono Coreca e Tonnara, dove per altro insistono numerosi impianti turistici. Come avevamo chiarito – spiega ancora il sindaco di Amantea – aspettavamo con ansia l’importante documento di attestazione di regolare esecuzione dei lavori effettuati da Anas, per poter procedere, come la legge prevede, alla revoca dell’ordinanza di chiusura disposta dalla commissione straordinaria nell’oramai lontano 28 febbraio del 2020, a seguito del crollo di un tratto della carreggiata avvenuta per opera dei marosi”.

“La riapertura della strada comunale in questione, come abbiamo puntualmente comunicato all’opinione pubblica, era incardinata al necessario intervento di “risanamento” che la stessa Anas ha programmato all’interno della galleria di Coreca, e che, in prima istanza, secondo la stessa società sarebbe dovuto partire nel mese di luglio scorso, con la deviazione del traffico veicolare proprio sul vecchio tratto della SS18. Com’è noto, nella convinzione dell’elevato rischio di incidenti stradali che questa decisione avrebbe comportato per i residenti, per i veicoli e le persone in transito, ho avviato un lungo e tenace confronto con i vertici di Anas, che hanno infine fatto proprie, e per questo li ringrazio pubblicamente, le giuste ragioni da me sostenute e, conseguentemente, procrastinato al prossimo mese di settembre l’inizio dei lavori in galleria”.

Ieri, dopo la trasmissione della necessaria attestazione di regolare esecuzione della paratia, il sindaco ha disposto la riapertura del tratto della strada comunale in questione, mentre parallelamente la galleria di Coreca rimane regolarmente aperta al traffico.

“L’amministrazione comunale che rappresento – conclude il sindaco – è dunque fortemente soddisfatta per l’importante risultato ottenuto, che va incontro alle esigenze di sicurezza dei nostri concittadini, di chi ha deciso di trascorrere le proprie vacanze nella nostra città e dei viaggiatori verso il resto della Calabria e la Sicilia. Un risultato che, mi si consenta, mette ancora una volta a tacere alcune sterili, pretestuose e infondate polemiche che in questi giorni abbiamo dovuto registrare nostro malgrado e che, tuttavia assicuriamo, mai hanno rallentato la nostra azione, protesa in via esclusiva a dare risposte alle esigenze dei cittadini e a garantire, in ogni modo possibile, la loro incolumitá”.