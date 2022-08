CIPESS: 110 interventi strategici in Calabria. Al Parco Archeologico di Sibari 18 milioni

ROMA – Con la seduta di oggi del Cipess “abbiamo dato il via libera a investimenti per interventi strategici in Campania, Calabria, Puglia e nella città di Roma: impieghiamo oltre 820 milioni di euro per risanare le coste, intervenire sulla Terra dei Fuochi, riqualificare mete culturali e turistiche, migliorare la qualità di centinaia di scuole e quindi la vita di decine di migliaia di bambini e insegnanti”. Lo afferma il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che annuncia in una nota l’approvazione in Cipess di una serie di provvedimenti.

Per la regione Calabria

Sottoscritti per la Calabria 110 progetti per un totale di euro 226.970.123. Il Parco Archeologico di Sibari sarà il nuovo soggetto aggiudicatore delle opere compensative relative al tratto della Strada statale 106 Jonica. Il Parco gestirà interventi di valorizzazione, infrastrutture e messa in sicurezza del sito archeologico per un importo complessivo pari a 18.692.850 euro. A renderlo noto è il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni, che ha partecipato alla riunione del Comitato in rappresentanza del Ministero della Cultura. Commenta il Sottosegretario Borgonzoni: “Finalmente sbloccati i fondi per il rilancio di una delle aree archeologiche più importanti della Magna Grecia”.