“Festival delle Alici”: volti, immagini e colori dell’evento più atteso dell’estate

FUSCALDO (CS) – Dopo due estati volate via nel segno delle restrizioni anti-Covid, c’è voglia di riprendersi la vita, almeno un po’. A darne prova, le migliaia di persone che dal 29 al 31 luglio hanno “invaso” le strade di Fuscaldo, per il Festival delle Alici, l’evento che dal 2011 ha acceso i riflettori su uno dei borghi marinari più caratteristici e belli della costa tirrenica.

Un evento che senza dubbio è divenuto punto di riferimento per un turismo di eccellenza, che riesce a coniugare cultura e tradizioni, ambiente e gastronomia, arte e storia. Non a caso, le migliaia di presenze, calabresi e non, hanno premiato la lungimiranza di un’amministrazione che ha voluto scommettere su una manifestazione unica e rara, capace di stupire e di meravigliare attraverso la riscoperta e la valorizzazione delle peculiarità del territorio: gli affascinanti beni culturali, la tradizione marinara, la gastronomia, l’arte, la storia e l’innato spirito di accoglienza tutto firmato made in Calabria. Luoghi che profumavano di arte e di sapori inconfondibili. Le alici di Fuscaldo, si confermano, sinonimo di eccellenza.

Un festival all’insegna della magia, dello spettacolo, della bontà, della musica e della cultura. Un vero e proprio villaggio fieristico con oltre 70 aree attrezzate all’interno delle quali è stato possibile degustare varie e diverse specialità, tutte a base di alici di Fuscaldo: dall’antipasto fino al dolce. La manifestazione è stata seguita e trasmetta in diretta da RLB, la radio ufficiale dell’evento che, ormai, per la cittadina di Fuscaldo è diventato un vero e proprio marcatore identitario.

Il sindaco Middea: ” Le alici marcatore identitario di Fuscaldo”

Questa edizione 2022 del Festival delle Alici, è stata patrocinato dalla provincia di Cosenza e dalla Regione Calabria e proprio nella prima serata la ridente cittadina del cosentino ha siglato tre gemellaggi significativi a partire dal Comune di Tropea famoso per lAa cipolla rossa, a quello di Diamante che si identifica per il peperoncino e per finire con Spezzano della Sila per la tipicità dei suoi funghi e della patate.

“Nella nostra visione di rilancio dell’evento, uno dei punti cardini è la condivisione. Ovvero, dar vita ad una manifestazione la cui anima ed il cuore pulsante siano gli standisti, la macchina organizzativa e tutti i volontari che stanno collaborando da mesi. Oltre ovviamente agli artisti ed a coloro i quali saranno parte integrante della tre giorni” – dice con orgoglio il sindaco Giacomo Middea. “Un’altra bella novità è rappresentata, indubbiamente, dalla rete dei grandi festival calabresi, che si traduce in una cooperazione ed in una presenza fattiva, all’interno di quello che sarà il nostro villaggio fieristico, delle amiche e degli amici di Diamante, di Tropea e di Spezzano della Sila”.

Al fine di rendere efficace il confronto all’evento sono intervenuti e hanno interagito ai workshop le massime cariche istituzionali della Regione Calabria, l’assessore al ramo Gianluca Gallo e dirigenti e funzionari le cui azioni intervengono sul P.O. Feamp 2014/2020, i Flag calabresi e i Flag partner di attività di cooperazione, come i Flag e le istituzioni regionali della Sardegna, con cui il Flag “ La perla del Tirreno”.

Turismo ed enogastronomia: parte da Fuscaldo il progetto “Tyrennian Sea Cluster”

Il Flag “La Perla del Tirreno”, Gruppo di Azione Costiera, ha dato il via, al progetto/evento “Tyrrenian Sea Cluster” in attuazione del bando di misura 5.68 della Regione Calabria. Promuovere e incentivare un piano dedicato al turismo d’esperienza e all’enogastronomia integrata e legata al mare, in collaborazione con tutte le realtà di sviluppo locale presenti sull’area. Ha conquistato il pubblico di Fuscaldo la realizzazione di due Show Cooking quello dello Chef stellato Enzo Barbieri e quello presentato dal Flag con lo Chef Gianluca De Angelis.

Attimi suggestivi per raccontare la bellezza del borgo marinaro

Trascorsa dolce e impetuosa la tre giorni che tutti, non solo i fuscaldesi, aspettavano trepidanti. Momenti suggestivi ed emozionanti. Artisti che grazie alla loro professionalità ed eleganza hanno scavato nel profondo degli scenari del presente restituendo ai tanti che percorrevano le strade di Fuscaldo l’immagine di una Calabria capace di sorprendere con la sua inesauribile bellezza.

Dulcis in fundo

Come poteva, un Festival così ben riuscito concludersi se non con i famosi fuochi d’artificio che hanno incantato, in riva al mare e con gli occhi puntati al cielo i presenti che, si sono lasciati conquistare dai meravigliosi giochi pirotecnici. Un Festival delle Alici 2022 divenuto uno spettacolo mozzafiato.