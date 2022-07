Truffa su mascherine chirurgiche “fanastma”, sequestrati beni all’imprenditore Borrelli

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Un momento dalla rilevante importanza religiosa e non solo, quello che caratterizzerà gli eventi previsti per “La Festa della Madonna Assunta” organizzata dalla ‘Parrocchia Santi Roberto e Biagio’ nel comune di Camigliatello Silano, spalmati nelle date dal 1 al 15 agosto.

Il primo giorno sarà inaugurato nel pieno delle luci pomeridiane del lunedì, con un appuntamento quotidiano alle ore 17.15, in cui verrà celebrato il Santo Rosario e Canto delle Litanie, susseguito dalla Santa Messa e solenne inizio della Quindicina, presieduta dal Parroco don Raffaele Di Donna. A seguire alle ore 19.30 si assisterà alla Processione con lo Stendardo della Madonna su Via Roma, dove sarà poi issato. Imperdibile sarà lo spettacolo delle luminarie, accompagnato dalla pesca di beneficenza, che verrà allestita in parrocchia. Nelle giornate successive, da martedì 2 agosto a giovedì 6 agosto, le giornate saranno interamente dedicate alle Sante Messe alle ore 10.00 e ore 18.00 presieduta don Emilio Salatino.

Il corso degli eventi sarà caratterizzato dalle Celebrazioni Eucaristiche, celebrate da sacerdoti invitati per la quindicina: quali don Pasquale Panaro, don Giorgio Cozzolino, don Antonio Adamo, don Emilio Salatino, don Pasqualino Di Dio e don Massimo Iaconianni. In procinto della chiusura della settimana, venerdì 12 agosto sarà distinto dalla Processione Madonna Assunta per le strade di Camigliatello Silano, la quale si concluderà con lo spettacolo pirotecnico centofuochi all’uscita e all’entrata della Madonna. La vigilia della Festa sarà dedicata alla celebrazione eucaristica che verrà celebrata alle ore 8.30-11.00-18.00.

Grande festa per la data ufficiale dell’evento, il 15 agosto, data della celebrazione della Madonna Assunta. Per l’occasione, le celebrazioni saranno alle ore 07.00- 8.00 – 9.00 – 11.00 del mattino, per concludersi alle 18.00 con la Santa Messa presieduta da don Massimo Iaconianni. Il lunedì 15 agosto verrà concluso con la Processione della Madonna Assunta per il corso principale di Camigliatello Silano, alle 19.30 accompagnato, a chiusura, dallo spettacolo pirotecnico alle 23.30.

Non mancherà il divertimento per adulti e bambini, per il quale sono stati organizzati giochi e intrattenimenti di vario genere, dal calcetto per bambini, agli spettacoli musicali, a veri e propri appuntamenti con la cultura. La data di venerdì 5 sarà accompagnata dalle note della musica live nei pressi dell’Hotel Aquila Edelweiss, susseguita da scatenata serata Dj set con Alfredo Miceli – Dj Beatman, caratterizzata da musica dance degli anni 70/80 e 90 fino ad oggi. Imperdibili i due appuntamenti musicali a conclusione dell’evento di sabato 13 agosto, con l’esibizione de ‘i Bottari’ e ‘l’Orchestra Italiana’, prevista, invece, per la vigilia di domenica 14 agosto. Una kermesse ricca di devozione, ma anche di risate e tanto divertimento.