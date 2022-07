Disabilità: assegnati fondi per assunzioni. Un milione alla provincia di Cosenza

ROMA – “Si chiude oggi l’iter di ripartizione alle realtà locali delle risorse per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per scuole di ogni ordine e grado”. Lo afferma il ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

“Con l’approvazione in Conferenza delle Regioni del decreto che riparte, per l’anno 2022, il Fondo istituito dalla Legge di Bilancio, destiniamo 100 milioni alle Regioni, alle Province e alle Città metropolitane, che si aggiungono ai 100 milioni che abbiamo già destinato ai Comuni per un totale di 200 milioni per l’assunzione di figure fondamentali per l’inclusione degli alunni e per la loro partecipazione alla vita scolastica.

Gli studenti hanno bisogno di professionisti che li affianchino in un percorso educativo specifico per integrarsi ed esprimere le loro peculiari capacità”, commenta il ministro a margine dell’approvazione in Conferenza delle Regioni.

Fondi assegnati in Calabria

Per la provincia di Cosenza sono stati assegnati 1.599.138 euro. A Catanzaro 607.197, a Crotone 214.058, a Reggio Calabria 1.578.152, a Vibo Valentia 320.387.