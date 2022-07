Million Day, a Rose l’estrazione da un milione di euro

LORICA – Da sabato prossimo 30 luglio e per tutto il mese di agosto sarà possibile tornare ad utilizzare gli impianti di risalita di Lorica. La cabinovia viaggerà sul monte Botte Donato e su Valle Inferno dove si potranno scorgere i due laghi, Cecita e Arvo. In particolare quest’ultimo regalerà una vista mozzafiato per i suoi suggestivi contorni visibili per intero.

La partenza della cabinovia è situata in località Cavaliere di Lorica dove sottostante è stata allestita una pista di bob mentre in cima a Botte Donato, per chi volesse fermarsi prima di riscendere con lo stesso biglietto di andata e ritorno, sarà possibile sostare presso il rifugio con ristorazione da dove ammirare uno stupendo panorama: la vista del lago dall’alto e le cime più elevate della Sila. Se le condizioni metereologiche saranno particolarmente favorevoli, si potrà ammirare uno straordinario scorcio che farà intravedere il massiccio del Pollino, lo Stromboli fino all’Etna, in Sicilia.

Il costo del biglietto è di 8 euro andata e ritorno. Inoltre saranno applicate delle scontistiche del 20% per comitive superiori alle 20 persone. I bambini da 0 a 4 anni non pagano, per gli over 65 invece è prevista la riduzione del 20% del costo del biglietto. Gli impianti saranno fruibili per tutto il mese dalle ore 10 alle ore 18.

Resta alta l’attenzione della Regione Calabria, rivolta a valorizzare il già ricco patrimonio paesaggistico della Calabria, nei confronti delle aree altamente vocate al turismo ed alle infrastrutture come nel caso degli impianti di risalita di Lorica gestite da Ferrovie della Calabria. L’Amministratore Unico Ernesto Ferraro impegnato costantemente a valorizzare il patrimonio di uomini e mezzi della società FdC, plaude per lo sforzo e l’attenzione del presidente Occhiuto.