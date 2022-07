Mare Pulito, l’impegno della Polizia provinciale. Succurro: “al fianco di Occhiuto”

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Al festival del cinema di San Nicola Arcella è il giorno di Laura Morante, una delle attrici simbolo del cinema italiano che alle 21 sarà all’Arena Belvedere incontrerà il pubblico e la stampa. Dai primi passi in teatro con il geniale Carmelo Bene agli impegni da produttrice, scrittrice e regista, Laura Morante è un’autentica icona. Numerosi i riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera.

Nel 2001 David di Donatello come Miglior attrice protagonista per La stanza del figlio, nel 2005 Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista per L’amore è eterno finché dura, nel 1999 Globo d’oro come Miglior attrice per L’anniversario, nel 2001 Ciak d’oro come Miglior attrice protagonista per La stanza del figlio. Di recente ha ricevuto il Nastro d’argento speciale alla carriera. Dopo l’incontro con Laura Morante, proiezione del film Benvenuti in casa Esposito di Gianluca Ansanelli. Il regista sarà all’Arena Belvedere per un incontro con il pubblico dopo aver tenuto, alle 18 al Clubbino, una masterclass sulla regia.