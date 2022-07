La galleria di Coreca non chiuderà ad agosto. Il sindaco “accolte le nostre richieste”

Il 28 luglio 2022 è una data che tanti lavoratori aspettavano con ansia, ovvero quella della riapertura delle Terme Luigiane. Lo stabilimento termale di Acquappesa, probabilmente il più importante della Calabria, riapre i battenti dopo le note vicende che hanno portato alla chiusura e l’intervento decisivo della Regione Calabria con la nuova gestione, targata Terme Sibarite. Si tratta di un momento di svolta per l’economia del territorio per l’indotto che le Terme generano, ma soprattutto per circa cento lavoratori che ritrovano il proprio posto di lavoro.

Non tutti i lavoratori sono stati reintegrati, ma l’obiettivo, come dichiarato da Gianpaolo Iacobini, amministratore di Terme Sibarite, è quello di programmare già con ampio anticipo la prossima stagione e prevedere il reinserimento di quei lavoratori che, al momento, non hanno ancora ritrovato il loro posto.