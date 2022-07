Cade mentre percorre un sentiero sterrato sulla Sila cosentina. Soccorso biker ferito

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Due sezioni e sette film in concorso per la prima edizione del festival cinematografico CineMediterraneo, in corso a San Nicola Arcella. Ieri sera, nella splendida terrazza di Villa Principe, conferenza stampa e apertura ufficiale della manifestazione.

“La scelta di proporre due sezioni – ‘Calabria’ e ‘La nuova commedia italiana’ – risponde all’esigenza di capire quali siano i movimenti all’interno di questa regione nello sviluppo dell’industria cinematografica e, allo stesso tempo, di allargare lo sguardo a quella che è la produzione contemporanea”, ha spiegato Massimo Galimberti, direttore artistico del festival. Grande emozione ha suscitato l’intervento di Antonio Coscarella, presidente dell’Associazione Confluenze Alariciane e patron della kermesse: “San Nicola Arcella è nel mio cuore da anni. Creare un grande evento in questa bellissima cittadina è sempre stato un mio obiettivo. Oggi questo sogno si realizza con la prima edizione del festival CineMediterraneo”. “La prima edizione di una lunga serie”, ha aggiunto Eugenio Madeo, sindaco di San Nicola Arcella.

“Lavoreremo con gli organizzatori per far diventare questo evento un appuntamento annuale”

Non solo proiezioni sotto le stelle per la prima edizione di CineMediterraneo. “Il ricco cartellone prevede anche incontri dedicati ai professionisti dell’industria cinematografica e momenti importanti di formazione”, ha detto Giada Falcone, responsabile dei workshop e delle masterclass. Un progetto ambizioso, che ha un’idea di fondo: valorizzare il territorio e l’enogastronomia calabrese attraverso le arti cinematografiche. “Una proposta innovativa, che ha convinto la Calabria Film Commission. La Fondazione, guidata dal commissario straordinario Anton Giulio Grande, ha finanziato l’evento attraverso l’avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022”, ha spiegato Iolanda Cuomo, che ha seguito gli aspetti progettuali e finanziari della kermesse.

“Cerchiamo sempre di sostenere le iniziative culturali del nostro territorio”, ha spiegato a margine della conferenza stampa Gaetano Aiello. “Lo abbiamo sempre fatto, da 55 anni a questa parte. Anche stavolta, per il festival CineMediterraneo, abbiamo scelto di essere al fianco degli organizzatori”.