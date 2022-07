Lido abusivo nel cosentino. Scatta il sequestro e la denuncia per il gestore

SAN FILI (CS) – Persone non identificate hanno assaltato alle prime ore di oggi, l’unico sportello bancomat di un noto istituto di credito, situato nel centro di San Fili, in via G. Marconi. Secondo quanto emerso, intorno alle 4 i residenti hanno sentito un forte rumore provenire dalla strada, come un’esplosione. Stamattina sul posto si sono recati i carabinieri per i rilievi e per raccogliere elementi utili alle indagini ed eventuali filmati di telecamere di videosorveglianza.

La reazione del sindaco: “rabbia amarezza e delusione”

Non è stato ancora quantificato il danno al dispositivo che si aggirerebbe intorno ai 7mila euro e secondo quanto emerso i malviventi non sarebbero riusciti a prelevare il denaro contenuto all’interno. Intanto il sindaco di San Fili, l’avv. Linda Cribari è intervenuta con una nota di condanna su quanto accaduto visto che sono “trascorsi solo 8 mesi da quando questa Amministrazione ha annunciato l’installazione e attivazione del Bancomat, simbolo di progresso e civiltà”.

“Il Comune di San Fili – scrive il sindaco Cribari – si costituirà parte civile nell’auspicato processo penale a carico di colpevoli, perchè il danno sofferto dalla comunità sanfilese, privata forzatamente di un utile servizio a beneficio dei cittadini, imprenditori e attività commerciali, venga risarcito”.