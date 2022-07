Altomonte, trovato senza vita in un burrone. Stava lavorando alla costruzione di un muro

ALTOMONTE (CS) – Emergono nuovi dettagli sulla morte di un 63enne, R.P. trovato cadavere in fondo ad un burrone profondo oltre 40 metri nel comune di Altomonte, con i carabinieri che stanno continuano nelle loro indagini. Il corpo dell’uomo è stato rivenuto dopo che nella serata del 19 luglio scorso, era pervenuta una segnalazione di scomparsa alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Castrovillari, i militari della Stazione di Altomonte e di San Donato di Ninea. Potrebbe essersi trattato dell’ennesimo tagico incidente sul lavoro: è questa al momento l’ipotesi che sembra più plausibile, anche se come detto le indagini sono ancora in corso.

Il corpo esanime dell’uomo è stato trovato dopo le ricerche in una scarpata adiacente un’abitazione dove era parcheggiato il furgone di sua proprietà. Dopo gli immediati accertamenti compiuti dai carabinieri e coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, sono state acquisite le informazioni dai familiari e dalle persone che per ultimo erano state in contatto con l’uomo. Al termine dei rilievi fotografici eseguiti dal personale specializzato del Nucleo Operativo dei carabinieri, il medico legale è intervenuto sul posto per effettuare l’ispezione cadaverica esterna. Considerata la profondità di circa 40 metri del dirupo in cui si trovava il corpo, all’attività hanno partecipato i Vigili del Fuoco di Castrovillari, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza nonché i volontari del soccorso Alpino Calabria che, con le necessarie imbracature, si sono calati nella scarpata ed hanno recuperato la salma. In relazione agli elementi raccolti e tenuto anche conto dello stato attuale del procedimento in fase di sviluppo investigativo, è emerso che l’uomo stava lavorando alla costruzione di un muro perimetrale. La salma è stata sequestrata per il successivo esame autoptico che chiarirà definitivamente le cause del decesso.