Consigliere comunale stroncato da un malore, lutto a Paola

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Con ordinanza sindacale, il primo cittadino Eugenio Madeo ha disposto che a far data dal 21 luglio 2022 si potrà accedere alla spiaggetta dell’Arcomagno dalle ore 09,00 alle ore 19,00 solo ed esclusivamente in presenza del personale addetto al controllo ed alla vigilanza dei percorsi che consentono il raggiungimento del sito, revocando le precedenti ordinanze che ne impedivano l’accesso.

Presenza della vigilanza

“La presenza della vigilanza – ha spiegato il Sindaco – sarà assicurata nei giorni festivi e prefestivi del mese di luglio e tutti i giorni del mese di agosto. Ciò è stato possibile a seguito dell’intervento di riqualificazione e manutenzione del sentiero naturalistico dell’Arcomagno e del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dalla direzione dei lavori in data 08.07.2019, che così recitava: “….. si consiglia l’accesso al sentiero naturalistico all’Arcomagno ai visitatori solo attraverso l’utilizzo di personale formato e con apposite visite guidate organizzate” e della convenzione sottoscritta in data 16.07.2022 con la Società “Professione servizi” per un servizio di vigilanza, biglietteria e pulizia per visite guidate e controllate per la spiaggetta dell’Arcomagno”.<

Vietato il passaggio in mare a imbarcazioni e bagnanti

Sarà assolutamente vietato il passaggio in mare sotto l’arco per ragioni di sicurezza e tale divieto riguarda imbarcazioni, pattini e bagnanti. Ancora, è assolutamente vietato portare con sè sdraio, ombrelloni, asciugamani ed altri oggetti ingombranti, alimenti di qualsiasi genere e la sosta sulla spiaggetta dell’Arcomagno non potrà superare i 20 minuti. Sarà assolutamente vietato spingersi fin sotto la grotta dell’Arcomagno, per pericolo caduta massi. L’accesso alla spiaggetta dell’Arcomagno per i visitatori è consentito solo a seguito del pagamento di un ticket di ingresso. Il costo del ticket è fissato in € 3,00, con riduzione ad € 1,50 per minori, sino al compimento del 12°anno di età, che dovranno essere accompagnati da persone adulte. I due punti vendita saranno posti sul lato Sud, in prossimità dell’accesso alla scalinata della Marinella e sul lato Nord in prossimità dell’ingresso sotto l’arco di Enea.