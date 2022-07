CATANZARO – Nella a Sala Verde della Cittadella Regionale “Jole Santelli” a Catanzaro, è stato presentato il Dibattito Pubblico sul lotto 2A del progetto di realizzazione dell’Alta Velocità ferroviaria Salerno – Reggio Calabria con il raddoppio della tratta Paola/S. Lucido – Cosenza (galleria Santomarco) è inserito tra gli interventi prioritari della nuova infrastruttura AV, della quale rappresenta uno degli elementi fondamentali, nel disegno di un sistema di trasporto moderno e sostenibile per il Sud, in grado di rispondere alle esigenze di mobilità di un ampio bacino interregionale. Questa nuova linea consentirà di incrementare i livelli di accessibilità alla rete AV per diverse zone a elevata valenza territoriale quali il Cilento e il Vallo di Diano, la costa Jonica, l’alto e il basso Cosentino, l’area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino, oltre che velocizzare anche collegamenti verso Potenza, verso la Sicilia, verso i territori della Calabria sul Mar Jonio (Sibari, Crotone) e verso Cosenza e, allo stesso tempo, contribuirà in maniera significativa al potenziamento dell’itinerario merci Gioia Tauro – Paola – Bari (corridoio Adriatico). La realizzazione di una nuova infrastruttura tra Salerno e Reggio Calabria avrà dei parametri di prestazione tali da poter assicurare non solo il traffico passeggeri veloce, ma anche il trasporto merci. L’intervento oggetto della presente progettazione si sviluppa per una estensione di circa 22.2 km, di cui circa 17 km in sotterraneo (appunto la galleria Santomarco) mentre i restanti 5.2 km sono relativi a tratte all’aperto.

L’area geografica interessata dagli interventi è costituita dai comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, che ricadono interamente nella Provincia di Cosenza. La linea si sviluppa dalla stazione esistente di Castiglion Cosentino/Rende e prevede il raddoppio del singolo binario, che rappresenta il collegamento attuale tra Cosenza e Paola. Ciò che caratterizza il tracciato è l’inserimento della nuova fermata AV di Rende e la realizzazione di una nuova galleria naturale Santomarco. A valle della galleria, realizzate tramite due canne distinte, si hanno le diramazioni a nord verso Paola e a sud verso San Lucido. Il traffico che interesserà la nuova galleria Santomarco sarà costituito da servizi regionali che collegano le località tirreniche con il capoluogo Cosentino, servizi AV che raggiungono il crotonese (evoluzione degli esistenti collegamenti AV con Sibari) a cui potranno aggiungersi servizi che si attestano a Cosenza, nonché i servizi merci che collegano il terminale di San Ferdinando con quelli del nord del Paese e che utilizzano

itinerari lungo la dorsale adriatica. Il dibattito pubblico. Occhiuto “opera importante ma tempi più lunghi”

Alla presentazione hanno partecipato i partner istituzionali (era presente anche il Sindaco di Cosenza), le autorità e i principali soggetti coinvolti nella progettazione dell’opera e del Dibattito Pubblico a cominciare dal Governatore Roberto Occhiuto che ha evidenziato “Il tratto di AV tra Cosenza, Paola e San Lucido che include la realizzazione della doppia galleria del Santomarco è stata inserita, infatti, nel fondo complementare e non tra quelle previste dal Pnrr e per le quali è prevista la conclusione nel 2026. Inevitabilmente i tempi si dilateranno e si arriverà al 2029. La Galleria Santomarco – ha spiegato Occhiuto – è un’infrastruttura importante perché connette Gioia Tauro, che è diventato il primo porto d’Italia, alla rete adriatica. Molte merci potrebbero partire in treno. RFI mi ha assicurato che non sarà un potenziamento ma alta velocità”.

“Governo dia più attenzione alla Calabria”

“C’è la necessità – ha spiegato ancora Occhiuto – che il governo riservi maggiore attenzione alla Calabria perchè perché quando si parla di alta velocità al Sud si fa riferimento, per i finanziamenti del Pnrr, solo alla tratta fino a Romagnano, quindi fuori dalla Calabria. Più volte ho fatto presente al Governo la necessità di realizzare investimenti strategici anche in Calabria e allora mentre avviamo le procedure per la galleria Santomarco intanto continua l’interlocuzione con il Governo perché riservi maggiore attenzione sul piano delle infrastrutture della nostra regione. Vera Fiorani, Commissaria straordinaria per la realizzazione dell’opera ha spiegato che “su questo progetto siamo ancora con un progetto di fattibilità tecnica e non con un definitivo quella che si discute oggi è una parte del più ampio intervento della linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria”.