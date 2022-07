CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I numeri relativi al Covid continuano a crescere in maniera vertiginosa ed a pagare il prezzo più alto è certamente il settore sanità. Tutti gli ospedali calabresi sono in sofferenza per la carenza di personale ed il Covid peggiora la situazione sia per la pressione sugli stessi ospedali sia per la presenza di medici, infermieri e personale sanitario con il Covid e, quindi, impossibilitato a lavorare. Il risultato, spesso, sono i turni massacranti ai quali i lavoratori sono costretti a far fronte. Non fa certamente eccezione lo Spoke di Corigliano Rossano del quale fanno parte il “Compagna” di Corigliano ed il “Giannettasio” di Rossano. Anche qui, nel recente passato, la carenza di personale, aggravata dall’emergenza Covid ha fatto sentire tutto il suo peso. In diverse occasioni la direzione dell’ospedale è stata costretta a sospendere temporaneamente alcuni servizi. Adesso, però, sempre a causa della carenza di personale e per la positività di alcuni tra medici, infermieri e paramedici, la direzione ha deciso di sospendere le ferie.

Una decisione che colpisce lavoratori già provati da turni massacranti e che, ancora, pare non abbiano ricevuto l’indennità Covid del 2020.

La scelta ha provocato reazioni anche da parte dei rappresentanti di categoria; l’Ordine degli Infermieri ha puntato il dito contro la gestione dello stesso Spoke ed ha chiesto intervento immediati. Il problema, però, va affrontato e risolto alla base. E si attendono con ansia, da più parti, le assunzioni che darebbero una grossa mano a tutto il comparto a livello regionale.