COSENZA – Il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, in Prefettura ha incontrato i Sindaci eletti nelle recenti consultazioni elettorali, nella provincia di Cosenza. Un incontro, in cui il rappresentante di Governo oltre che augurare buon lavoro ai neo primi cittadini ha ricordato quali sono le competenze, proprio per rappresentare a loro responsabilità che si assumono, nel momento in cui sono diventati sindaci di una comunità. Sindaci che a loro volta hanno chiesto maggiore sicurezza sul territorio, tra questi in modo particolare quello di Trebisacce, Alex Aurelio, dove ultimamente i cantieri sulla SS 106 ricadenti nel suo territorio hanno subito degli attentati estorsivi.