A Cetraro l’iniziativa “Mare e disabilità: uno sguardo a nuovi orizzonti”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Continuano i controlli sull’intera filiera della pesca da parte degli uomini del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro. Nella giornata di ieri, il personale militare dipendente, ha effettuato, nel Comune di Corigliano-Rossano, dei controlli in alcune attività commerciali adibite ad esercizi di ristorazione, rinvenendo, nell’espletamento delle attività, circa 110 kg di prodotto ittico di vario genere commercializzato in violazione della normativa in materia di pesca a tutela del consumatore.

Nello specifico, nell’ambito delle ispezioni, sono emerse gravi irregolarità circa la detenzione del prodotto in questione il quale risultava essere privo dell’idonea documentazione volta ad attestare la tracciabilità dello stesso, pertanto emergeva l’impossibilità di risalirne alla provenienza. Pertanto, il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro per poi essere destinato alla distruzione a seguito del giudizio di non idoneità al consumo umano espresso dal Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Cosenza intervenuto sul posto per coadiuvare i militari durante la fase ispettiva. Ai trasgressori è stata irrogata una sanzione di euro 1.500,00 cadauno.