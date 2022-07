SAN FILI (CS) – Ancora una volta siamo costretti a raccontare, dalle pagine del nostro giornale, storie di ordinaria crudeltà verso gli animali. Questa volta scriviamo di un gesto orribile e sconsiderato, accaduto oggi a San Fili dove, un povero cane di quartiere, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, esplosi in pieno giorno da alcuni soggetti che si sono poi dati alla fuga. Il cane, le cui condizioni sarebbero molto gravi ma non in pericolo di vita, è stato immediatamente soccorso da alcuni residenti che dopo aver avvertito i carabinieri denunciando l’accaduto, lo hanno portato in una clinica veterinaria di Cosenza per cercargli di salvargli la vita. Anche il Comune di San Fili, informato di quanto successo, si è immediatamente mobilitato per aiutare la “cagnolona” ed ha annunciato che sporgerá denuncia contro ignoti perseguendo i responsabili di questo vile gesto contro un cane del territorio.