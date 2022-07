Tragedia del Raganello, Medaglia d’oro alla memoria di Antonio De Rasis

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I carabinieri del Comando Stazione Scalo sono intervenuti nella serata di mercoledì, in contrada Boscarello a Corigliano scalo, per sedare una rissa, scaturita per futili motivi, fra cittadini di nazionalità ucraina e marocchina. I militari prontamente intervenuti hanno arrestato, in flagranza di reato, due dei soggetti i coinvolti. L’attività investigativa intrapresa dai militari ha consentito di ricostruire quanto successo nella serata. In particolare, il cittadino di nazionalità ucraina, dopo la rissa, è rimasto ferito ed è stato soccorso da personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Rossano. Lì è stato ricoverato: non è in pericolo di vita e viene piantonato dai militari dell’Arma. L’altro contendente, il marocchino, è stato portato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Questa attività si inquadra nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione poste in essere dai militari del Reparto Territoriale nei confronti della criminalità diffusa sul territorio di Corigliano-Rossano, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio