Rissa a Corigliano fra ucraini e marocchini: un ferito. Due in manette

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Era al lavoro sotto il sole cocente, Antonio Lombisani, 59 anni, deceduto ieri pomeriggio nell’agrumeto di un’azienda agricola a Thurio di Corigliano. E’ stato pertanto disposto il sequestro della salma per l’esecuzione dell’esame autoptico.

Sposato e padre di una figlia, l’uomo, di Cantinella di Corigliano Rossano, viene descritto come un grande lavoratore. La Procura intende far luce su quanto accaduto e accertare se sia morto per un malore improvviso o se non siano state prese le dovute misure rispetto al lavoro in una giornata in cui le temperature superavano i 40°.

Lombisani è stato trovato già accasciato a terra e nonostante l’intervento del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Corigliano Rossano per le indagini, e dell’accaduto è stato informato anche l’ispettorato del lavoro. Nonostante l’ipotesi d’indagine è di omicidio colposo, nessuno risulta iscritto nel registro degli indagati.