Fuscaldo, dal 29 al 31 luglio “il Festival delle Alici”: cultura, ambiente, tradizione e musica

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Polizia e vigili del fuoco stanno setacciando la zona di contrada Santa Caterina per ritrovare Pina Sidero, 22 anni, della quale non si hanno notizie da due giorni. La ragazza vive con la madre in contrada Santa Caterina e sarebbe stata la donna a lanciare l’allarme. I genitori sono separati e anche il padre, Francesco, ha lanciato un appello per ritrovare la figlia.

Secondo le prime informazioni, della giovane si sono perse le tracce dal tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 19, quando sarebbe uscita da casa. La polizia sta sentendo la mamma, di 58 anni, per tentare di ricostruire gli ultimi spostamenti o frequentazioni della 22enne descritta come una persona molto introversa e riservata. Sono in corso le ricerche da parte di vigili del fuoco con le unità cinofile e della Polizia.

In aggiornamento