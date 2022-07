A San Lucido ArteInVivo Festival: sei giorni di arte, musica ed enogastronomia

SAN LUCIDO (CS) – Dal 18 al 23 luglio a San Lucido è in programma ArteInVivo Festival 2022. Più che una vacanza, ArteInVivoFestival è un viaggio. E il senso del viaggio è l’esperienza, l’emozione che resterà impressa nella mente e nel cuore, tornando a casa. È il duende descritto dal poeta e drammaturgo spagnolo Federico Garcia Lorca: “Questione di sangue, fluido inafferrabile che arriva direttamente al pubblico, qualcosa con cui lottare”.

È proprio per cercare di afferrare quel ‘duende’ che nasce ‘ArteInVivo Festival 2022’: sei giorni di arte, spettacoli, concerti, corsi specialistici, percorsi enogastronomici, mostre, presentazioni di libri. Trenta artisti e artigiani si mettono in gioco e condividono la loro arte con il pubblico. Il centro di San Lucido si trasformerà in un teatro diffuso dove i visitatori saranno attori e spettatori. Gli ospiti potranno immergersi nell’arte e tuffarsi letteralmente nelle onde cristalline del Mar Tirreno.

Arte e turismo insieme, quindi, in uno dei borghi più belli d’Italia, un’avventura da non perdere arricchita da proposte culturali e tradizioni millenarie. Un viaggio dove gli ospiti diventano i protagonisti delle tante offerte formative. Una forma di conoscenza diretta, acquisita con l’osservazione e la pratica.

Guest star

Il baile flamenco di Marco Flores, stella internazionale, la tradizione che guarda al futuro; la guitarra di Manuel Montero, chitarrista poliedrico che spazia dal flamenco alla musica classica e al jazz con influenze andaluse; le tradizioni sanlucidane tra surdulina, organetto, tarantella, il canto ad uso di Alessandro Sessa e il laboratorio per creare il ‘brigante d’argilla’, una lavorazione tipica sanlucidana. Ma anche il tamburello del Sud Italia con Enrico Gallo, il tango argentino con Giuseppe Ionà e la danza greca a cura dell’associazione Paradosi. Per non parlare delle lezioni di insegnanti competenti e generose, come le direttrici artistiche Loredana Ruggieri e Francesca Stocchi, e delle avventure culinarie guidate da Sophie Ravel. Sono solo alcune delle proposte della manifestazione estiva, una settimana tra le bellezze naturali di San Lucido, le stradine caratteristiche, i tramonti mozzafiato e il blu di un mare che sarà difficile dimenticare.

Nel programma di ArteInVivo anche un calendario di attività per i più piccoli con tanto divertimento e tante nuove esperienze. Ogni sera, inoltre, uno spettacolo dal vivo incanterà la notte e gli angoli segreti del paese si illumineranno con concerti, mostre e mercatini. Il 21 luglio durante la folle giornata del carnevale estivo, cittadini e i visitatori si uniranno per tuffarsi nel mare come vuole la tradizione di San Lucido, rigenerando nelle acque un’antica festa del paese. A chiudere il Festival, il 23 luglio, una rassegna di danza amatoriale con tutti gli artisti e i partecipanti dei workshop. Perché ArteInVivo non è solo un Festival ma un viaggio artistico, unico e coinvolgente, che continuerà a vivere anche dopo l’estate con proposte on line su una piattaforma innovativa che trasmetterà tutto l’anno le offerte in streaming e on demand in 2D e 3D, grazie all’ausilio di tecnologie immersive.