Celico: ritrovato il 78enne disperso, si era allontanato per cercare legna

CELICO (CS) – E’ stato ritrovato in buone condizioni dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) in collaborazione con la Stazione di Soccorso Alpino Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC), Francesco Spadafora di 78 anni disperso in zona Lagarò nel comune di Celico. L’allarme era stato lanciato dalla moglie che, dopo averlo atteso invano in zona Montescuro nei pressi di Camigliatello Silano, intorno alle 17:30 di ieri pomeriggio ha allertato i carabinieri di Cosenza. L’uomo si era allontanato per cercare legna percorrendo ben 12 chilometri dal punto in cui si trovava con la moglie.