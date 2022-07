Cosenza, Succurro incontra l’Associazione Nazionale Donne Elettrici

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Sono ore di apprensione nella comunità silana per la scomparsa di un 78enne , F.S., originario di San Giovanni in Fiore di cui non si hanno più notizie da questo pomeriggio. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme dopo l’uomo non ha fatto rientro a casa. Il 78enne si sarebbe recato nei pressi del valico di Monte Scuro per raccogliere della legna. Alle ricerche partecipano gli uomini del soccorso Alpino, i vigili del fuoco, la Guardia di Finanza, i carabinieri e i volontari della Protezione civile.