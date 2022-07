Paola, ecco gli orari estivi del Santuario di San Francesco

SCALEA (CS) – Su proposta dell’assessore all’ambiente Davide Manco, la giunta comunale di Scalea, con delibera numero 118 del 01/07/2022, ha previsto modifiche alle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali in tema di conferimento dei rifiuti. Si va da un’ammenda di 100 euro per la mancata separazione dei rifiuti in base al calendario della raccolta differenziata o per il deposito su suolo pubblico o fuori dai contenitori in dotazione, o per il mancato rispetto del calendario di conferimento, fino ai 500 euro per le medesime violazioni riscontrate nei condomini o per abbandono e deposito di rifiuti ingombranti su strade e marciapiedi, o per la mancata individuazione di area privata in disponibilità al condominio per il posizionamento dei rifiuti ed infine per deposito di materiale derivante da lavori edili.

Un provvedimento reso necessario dal perdurare delle trasgressioni nonostante le numerose ordinanze sindacali in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti per le utenze condominiali. “Abbiamo ritenuto urgente rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle ordinanze e ai regolamenti comunali, aumentando l’importo da pagare – ha spiegato l’assessore all’ambiente Davide Manco – e ritenuto di dover condividere ed approvare le linee operative proposte dal Settore Manutentivo Servizi Ambientali e dal Settore Polizia Municipale, in ordine alla necessità di una sostanziale regia strategica di coordinamento e raccordo tra la norma e gli adempimenti attuativi. Certo – continua l’assessore Manco – ci auguriamo che alcune pratiche cessino ma qualora ciò non dovesse accadere saranno elevate le sanzioni previste”.