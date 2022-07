Mandatoriccio: uccisa a coltellate e lasciata per due giorni sul letto, marito confessa

MANDATORICCIO (CS) – Il corpo senza vita di una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stato trovato nella tarda mattinata di oggi in un’abitazione di Mandatoriccio marina. Il cadavere della donna, insegnante in pensione, era riverso sul letto, e secondo quanto riferito, presentava evidenti ferite di arma da taglio in particolare all’addome. Sarebbe stata uccisa a colpi di coltello. Il marito della donna, un uomo di 73 anni, è stato rintracciato e si trovava fuori casa. L’uomo è stato portato nella caserma dei Carabinieri per essere sentito e sono in corso gli accertamenti del caso. Al momento, nei suoi confronti, non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo, ma ci sono fondati sospetti, secondo quanto si è appreso, che sia stato lui ad uccidere Domenica Caligiuri.

Dalle prime informazioni la donna avrebbe avuto, soprattutto negli ultimi tempi, frequenti liti col marito. L’uomo, sotto interrogatorio nella caserma di Mandatoriccio sarebbe stato rintracciato dai carabinieri fuori dalla casa in cui abitava con la moglie e secondo quanto emerso avrebbe negato di essere il responsabile dell’omicidio, ma i sospetti degli investigatori sarebbero concreti. A dare l’allarme che ha portato al ritrovamento del cadavere di Domenica Caligiuri sono stati i parenti della donna, preoccupati per il fatto che da un po’ di tempo non avevano notizie di lei.